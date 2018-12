Participante de "Rojo" respondió a los dichos de su compañera que la trató de "fea"

Geraldine Muñoz se refirió a las palabras de Chantal Gayoso, quien aseguró que su compañera es "como fea de rostro", provocando cientos de reacciones en los seguidores de ambas bailarinas de "Rojo".

Gayoso, a través de una transmisión de streaming, fue consultada por quién es la más fea del programa. "Está peludo de mujer porque son todas lindas. ¿Pero es como fea de rostro o no?", afirmó en referencia a Muñoz.

Ahora, la aludida respondió pero no directamente a Gayoso, sino pidiendo que no insulten ni ataquen a su compañera. "Hola a todos, sé que pasó un tema con mi compañera de trabajo en 'Rojo'. Se conversó en un live y ya está. Entiendo y agradezco a la gente linda que me apoya", dijo en su Instagram en palabras recogidas por La Cuarta.

"También se le está haciendo un daño a ella (Gayoso) por redes sociales y eso no me hace sentir bien. Un error lo puede cometer cualquiera, de todas las cositas uno aprende, pero pido por favor no escribirle cosas negativas, más si son con insultos. Espero se entienda", dijo la bailarina.