Piñera planteó "licitar fondos para que cualquier canal pueda cumplir la misión de TV pública"

El Presidente Sebastián Piñera planteó la posibilidad de que, en el marco de su anunciada reforma a Televisión Nacional, se abra la opción de que la "misión pública" consagrada a ésta sea asumida por diferentes estaciones, bajo un modelo de licitación de recursos.

"Yo soy partidario de que exista una televisión pública en Chile (...) La misión de la televisión pública no debe ser la misma de los canales privados. Es relevante para promover principios básicos, como la democracia, el respeto a los derechos humanos, las libertades, la dignidad de las personas, darles voz a los que no tienen voz", dijo Piñera, entrevistado en el programa "Llegó tu hora" de TVN.

El Mandatario señaló que la TV pública también "tiene que ser un proyecto sustentable", y contrastó este concepto con el de la estación en la que se encontraba: "Televisión Nacional ha perdido todo su capital en los últimos cinco años, y este año nuevamente está con pérdidas muy grandes".

"Quiero recordar que una de las preocupaciones que tiene un Presidente es que las empresas públicas se administren bien, que lo hagan con visión, con anticipación, con eficacia, con austeridad", sostuvo.

"Repensar el modelo"

Al respecto "yo tengo una visión. De hecho, hoy día, cuando llegué acá conversé con algunos directores del canal este tema: cuál es la misión de un canal público (...) en una sociedad moderna y democrática, llena de plataformas de competencia -eso no está definido aún-, cómo debe financiarse y cómo debe gobernarse, cuál es el rol que debe jugar el directorio".

"Son preguntas clave. Ésas son cosas que estamos analizando, porque muy pronto vamos a enviar un proyecto de ley que va a repensar el modelo de la televisión pública en nuestro país", señaló.

El anunciado proyecto cumplirá cuatro objetivos, especificó: definir el rol de la televisión pública en una sociedad democrática y moderna; definir el esquema de financiamiento; definir la gobernanza y la institucionalidad y, en último término, "definir cuáles son los desafíos que debe enfrentar ya".

"Yo creo que el Estado tiene que promover ciertos valores (...) Por lo tanto, sí creo que tiene que haber financiamiento público para ello, pero también creo –y lo voy a decir con mucha franqueza- que hay dos modelos: uno, entregárselo a un solo canal en forma garantizada, y lo otro es que el Estado licite fondos para que cualquier canal pueda cumplir esa misión. En esos dos modelos es que vamos a tener que conversar democráticamente en las próximas semanas y meses", advirtió.

Piñera dijo que TVN no se preparó para enfrentar la actual revolución de los medios y eso "está causando mucho daño y mucho dolor".

Consultado directamente por si descarta o no privatizar TVN, insistió: "Yo creo que Chile necesita un canal público (...) pero la misión del canal público no es la misma que la de un canal privado, y yo creo que eso ha sido un problema. Hemos tenido una televisión pública pero con una misión igual a la de un canal privado, y ese modelo no funciona".

"TVN debió haber reaccionado antes"

El Mandatario también se explayó sobre la crisis actual de TVN, que ha dado pie a decenas de despidos durante los últimos meses.

"Yo sé que este canal está pasando por momentos difíciles, y créanme que no me es indiferente. Perder el trabajo, sobre todo personas que han dedicado su vida a una empresa y que de la noche a la mañana tienen que llegar a enfrentar un mundo nuevo, incierto, es muy duro y muy doloroso. Por eso es tan importante ser responsable en el buen manejo de un canal estatal, y yo siento –y lo digo con mucha franqueza- que este canal debió haber reaccionado mucho antes", señaló.

Piñera afirmó que en la industria "hubo un cambio de paradigma de tal magnitud que los sorprendió a todos, pero los otros canales tal vez lo vieron venir y reaccionaron antes".

En el caso de Televisión Nacional, "lo que ocurrió en los últimos cinco años (fue lo opuesto), no darse cuenta de que venía una ola, que había que prepararse para surfearla y aprovechar la fuerza de la ola. No lo hizo y es algo que está causando mucho daño y mucho dolor, y yo lo siento profundamente".