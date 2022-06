Presentan recurso de protección contra TVN para evitar temporada de "Mea Culpa" sobre Ámbar Cornejo

El padre de Ámbar Cornejo, joven que fue asesinada en 2020, presentó un recurso de protección contra TVN luego de que se informara que "Mea Culpa" realizará una temporada dedicada al caso.

Fue el propio Carlos Pinto quien confirmó el proyecto televisivo "en un plan bastante interesante como hacer una miniserie. Producto de la potente información y el tremendo caso, probablemente el más bullado desde el punto de vista criminal".

Sin embargo, horas después Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres criticó el anuncio y ahora Ulises Cornejo presentó el recurso de protección contra el canal estatal en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

"Es de un terror y un pánico absoluto, puesto que estas personas vivieron efectivamente lo que van a recrear un grupo de actores ejerciendo un trabajo, el cual es remunerado por una estación televisiva", dijo Patricio Olivares, abogado de Cornejo.

"La realización de este tipo de programas a tan poco tiempo, e incluso la sola realización, viene a generar una revictimización secundaria, que no dice relación con ninguna de las consecuencias inmediatas de un delito", agregó.

Agrupación Justicia por Ámbar protesta frente a casa donde ocurrieron hechos p q TVN no emita serie Mea Culpa sobre el caso. “No me parece correcto disfrutar de una desgracia ajena”, dice Madelaine, prima. Piden no revictimizar a hermano ni a víctima de femicidio @Cooperativa pic.twitter.com/BPWCreLjXg