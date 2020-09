Presidenta del directorio: Edificio de TVN no se venderá "porque no hay interesados"

Anita Holuigue, presidenta del directorio de TVN y Francisco Guijón, director ejecutivo del canal, participaron en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, en donde afirmaron que posiblemente el edificio de la estación no se venda.

A mediados de junio pasado, TVN hizo oficial la oferta para vender o arrendar sus instalaciones en Bellavista 0990, a través de una licitación encargada al agente inmobiliario canadiense Colliers International, en el que podría recaudar unos 70.300 millones de pesos en medio de sus problemas económicos.

En la instancia de la Cámara Baja, dijo que "estamos rastreando a todas las productoras, a todo el mundo de los creadores para arrendarle barato nuestras instalaciones. Pero no ha sido fácil".

Asimismo, afirmó que no ha habido ofertas hasta ahora que permitan vender las instalaciones. "Le podría casi asegurar a esta comisión que el edificio no se va a vender porque tampoco hay interesados. No es fácil de vender", expresó.

"Coincido en que lo más probable es que el edificio no se venda y terminemos arrendando", agregó Guijón ante los parlamentarios.