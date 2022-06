TVN exhibirá "Joker", "Gravity", "El Pianista" y serie biográfica de Raphael

El horario estelar de TVN tendrá algunas de las producciones cinematográficas más populares de los últimos años, además del debut de una miniserie sobre el español Raphael.

La estación anunció que adquirió películas para renovar sus viernes en el horario prime, entre los que destacan más de 20 títulos como el debut en la TV abierta chilena de "Joker", además de "Gravity", "The First Man", "Equalizer 2", "El Pianista", "Little Women", "Still Alice" y "Second Chance".

La renovada parrilla de los "Best Sellers" tendrá este viernes 17 con "Beautiful Boy" ("Siempre serás mi hijo"), drama protagonizado Steve Carell y Timothée Chalamet, con la historia real de una relación entre un padre y un hijo con problemas de drogas.

Además, TVN estrenará este sábado 18 el primer capítulo de la miniserie biográfica "Raphael: Yo soy aquel", que retrata en cuatro episodios la vida del legendario cantante. El resto de los capítulos se emitirán cada sábado en horario estelar.