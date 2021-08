"Tengo la ca…": La reacción de Viñuela tras nueva petición en juicio con camarógrafo

Luego que esta semana se conociera que el abogado del camarógrafo José Miranda pidió embargar los bienes de José Miguel Viñuela, en el juicio en su contra, el animador bromeó con la situación durante su programa "Desde Mi Cocina con la Nené", que realiza junto a su asesora del hogar.

Cuando el espacio de Instagram llevaba un poco más de 13 minutos en vivo hubo una interrupción, pues estaban llamando al teléfono de Viñuela.

"Perdonen. Me están llamando... más encima de un banco. No es el momento. Por favor... Además que tengo la cagá ya con todo lo que está pasando", bromeó el ex animador de Mega.

Allí intervino "Nené" Vilches, entre risas: "Lo único que les puedo decir es que nos vamos a vivir todos a Molina. Mi casa allá está".

"De allegados, me da lo mismo. Somos todos felices", complementó el otrora conductor de "Mekano" y "Mucho Gusto".