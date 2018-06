Tonka Tomicic y Macarena Tondreau continúan acumulando reclamos en el CNTV tras avalar tortura de imputados

"Estos delincuentes, estos criminales, tienen solamente lesiones leves... Aunque me traten de lo que sea: bien merecido", sostuvo la animadora Tonka Tomicic en plena puesta al aire del matinal "Bienvenidos" el jueves pasado, después de que se conociera que al menos dos de los cuatro imputados por el crimen de Margarita Ancacoy fueron rapados, insultados y recibieron descargas eléctricas, en el Penal Santiago Uno.

La gente no contuvo su molestia y se dirigió al Consejo Nacional de Televisión para estampar sus reclamos en contra de las declaraciones. Hasta este martes, el organismo a registrado 81 denuncias contra el espacio matutino de Canal 13.

En tanto, al día siguiente, el viernes, el tema también fue examinado en el matinal de TVN "Muy Buenos Días", donde la panelista Macarena Tondreau aprovechó la pantalla del canal estatal para plantear que "yo hubiese hecho lo mismo. A lo mejor no con mis manos, porque soy cobarde. No sé si me alegré, me dio alivio. Me dio alivio el darme cuenta de que estos tipos no van a salir libres a la calle sin, por lo menos, un castigo".

Tales declaraciones le han valido 40 quejas en contra "Muy buenos días".