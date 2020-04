Cartoon Network celebra los 10 años de "Hora de Aventura" con una maratón

"Hora de Aventura", una de las series animadas más aclamadas por la crítica y el público en el mundo cumplirá 10 años este mes. Para celebrar este momento con los fans, Cartoon Network preparó un maratón de tres horas este domingo 12 de abril, desde las 21:00 a la medianoche, con los 13 mejores episodios de la serie, cerrando con el especial "Come along with me".

Para homenajear a la serie por su aniversario, la cadena invitó al ilustrador y diseñador gráfico argentino Patricio Oliver para reproducir dos escenas del episodio final de la serie. En el primer póster, recreó el ejército de la Dulce Princesa y los otros personajes en una especie de mandala. En su segunda pieza, Oliver se enfocó en los personajes del futuro, con Betty y Sweet P convertidos en grandes guerreros de la Tierra de Ooo.

Los fans del show encontrarán en el Instagram de Cartoon Network Latinoamérica un rompecabezas para sus stories. En el perfil encontrarán la imagen base, luego podrán buscar las piezas en los stickers para armarlo, y después compartirlo etiquetando a Cartoon Network Latinoamérica.

¡Pero la celebración no termina ahí! Cartoon Network preparó también una lista de 4 de los juegos más cool de Hora de Aventura: Panquespadas, Elementos, Panadería y Valentía, y Bloons Adventure Time, este último es una aplicación disponible en versiones para iOS y Android.