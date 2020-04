De "Batwoman" a Tarantino: lo que tendrá HBO y HBO GO durante abril

Series originales y películas taquilleras serán parte del catálogo que tendrá HBO y HBO GO durante abril, en medio de la cuarentena por coronavirus a nivel mundial.

En cuanto a las series, debutarán en HBO y HBO GO las producciones originales "Run" (12 de abril), comedia protagonizada por Merritt Wever y Domhnall Gleeson; y "Batwoman" (17 de abril), basada en el personaje de DC Comics "Kate Kane", interpretada por Ruby Rose.

En nuevas temporadas, se espera el 12 de abril la cuarta de "Insecure", creada y protagonizada por Issa Rae, y nuevos capítulos de "Westworld" y "Todxs Nosotrxs". Además, finalizará la miniserie "The Plot Against America" el 20 de abril.

En cuanta a las películas, el 4 de abril exhibirá "Once Upon in Time in Hollywood", el 11 de abril "Yesterday" de Danny Boyle, el 18 de abril "Spider-Man: Far From Home" y el 25 de abril "Bad Education".