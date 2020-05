"Game of Thrones" se posiciona como la serie más vista de VOD en esta pandemia

El operador de telecomunicaciones VTR, reveló los contenidos más vistos por los usuarios en su plataforma VOD durante esta pandemia. En relación a las series, los primeros lugares los ocupan algunos de los productos de HBO.

En ese sentido, el primer puesto se lo llevó "Game of Thrones", el segundo "Chernobyl", el tercero "Westworld" y cuarto la chilena "Prófugos". Le siguen otros títulos como "Sex and the City", la serie brasilera "La Guerrera", "The Outsiders", "The Sopranos" y "The Walking Dead".

Según explicó Sergio Rojas, Gerente de Contenidos y Publicidad de VTR, la disponibilización de los contenidos de HBO disponible desde el 1 de marzo, cambió en gran medida lo que los usuarios ven en la plataforma VOD. "Antes del acuerdo, era necesario suscribirse al servicio de HBO para ver el contenido, lo que generaba que estos títulos tuvieran menos visualizaciones. Al abrir el acceso de este contenido Premium a la mayoría de nuestros clientes, estos pasaron a estar rápidamente en el top 10 de lo más visto en el VOD, lo que demuestra que nuestros clientes están disfrutando mucho este beneficio".

Junto con los contenidos más vistos, desde VTR explican que en estos últimos meses de pandemia se ha observado un incremento significativo en el consumo de VOD del orden del doble de horas, desde la puesta en marcha el acuerdo con HBO. "De marzo 2019 a marzo 2020 el aumento en horas de consumo creció en un 86% y si lo comparamos con abril 2019 y abril 2020, el aumento registrado es del 126%", explicó.