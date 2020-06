HBO estrena la serie documental "I'll Be Gone in the Dark" sobre asesino en serie de California

El nuevo documental "I'll Be Gone in the Dark", de seis partes, debuta este domingo 28 de junio en HBO y HBO GO en el que se expone la investigación de la escritora Michelle McNamara sobre el depredador que ella denominó como "el asesino de Golden State".

Aterrorizando California a finales de los años 70 y comienzo de los 80, el asesino de Golden State es responsable por 50 invasiones residenciales con violaciones sexuales y 12 asesinatos.

El documental da voz a los sobrevivientes y sus familiares, documentando una era en la cual los crímenes sexuales, a menudo, eran desestimados o encubiertos por temor.

Michelle McNamara se sumergió en los detalles gráficos del caso del asesino de Golden State, y a lo largo de esta investigación se encontró con compañeros que tenían ideas similares, datos verídicos, fotos y pistas.

McNamara murió trágicamente de una sobredosis accidental mientras dormía y sin terminar su manuscrito. Después de su muerte, su esposo Patton Oswalt junto a investigadores terminaron el libro y lo publicaron en 2018.

"I'll Be Gone in the Dark" se estrena en HBO a las 22:00 horas para Directv, VTR y Tuves y a las 23:00 horas para el resto de los cableoperadores.