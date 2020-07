El director italiano Luca Guadagnino ("Call me by your name") estrenará en HBO "We are who we are", serie ambientada en una base militar estadounidense en Italia sobre dos jóvenes que exploran su amistad. Jack Dylan Grazer, Chloë Sevigny, Alice Braga, son parte del elenco de esta producción que llegará el 14 de septiembre.

