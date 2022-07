TVN saca a Matías del Río de "Estado Nacional" tras críticas de poca imparcialidad

TVN habría optado Matías del Río de la conducción del programa Estado Nacional con el objetivo de "protegerlo" luego de recibir varias críticas de la poca neutralidad del periodista para abordar los temas de la pauta.

La información, dada a conocer este domingo por el diario El Mercurio, señala que Nivia Palma, integrante del directorio del canal, se quejó por la falta de neutralidad del comunicador.

"No comprendo y no comparto decisión de 'Estado Nacional' de tener 4 representantes del Rechazo y 2 del Apruebo en su panel", escribió Palma en Twitter, quien dio a entender que la conformación de los paneles de discusión ad portas del Plesbicito del proyecto de Nueva Constitución se inclinarían hacia la opción del Rechazo.

Misma crítica fue la que hizo el ex convencional Daniel Stingo en su programa La Voz de los que sobran. El abogado acusó que Matías del Río y Constanza Santa María pertenecen a un sector de la política y lo hacen notar.



"Son de derecha, y no de una derecha moderada (...) Creo que este gobierno peca de no intervenir más en TVN en este tipo de cosas (...) El gobierno puede hacer algo más para compensar o equilibrar los paneles, los programas, etc", expresó el abogado.

Si bien la señal aún no confirma la información, según lo que señala El Mercurio en su edición de este domingo, el periodista dejaría el espacio político del fin de semana, sin embargo seguiría en la conducción de Vía Pública.