Periodista de TVN reveló complejo estado de salud: Mi cuerpo avisó "antes de apagarse"

El periodista Kevin Felgueras, del matinal "Buenos Días a Todos" de TVN, reveló que pasa por un complicado estado de salud, lo que lo ha tenindo varios días fuera de las pantallas de televisión.

A través de su cuenta de Instagram, publicó un mensaje que comenzó a escribir al menos un par de semanas antes, cuando comenzó su licencia médica.

"Mi cuerpo decidió darme el último de los avisos 'en buena onda' antes de apagarse de una manera más brusca", señaló.

Felgueras explicó que se ha realizado "una cantidad de exámenes monumental" y los doctores "aún no pueden descartar que haya tenido tres episodios de algo que se llama TIA. Fueron cortos, nada que haya dejado huella. Pero la preocupación está ahí. Es un aviso".

Se trata de Ataques Isquémicos Transitorios (TIA, por sus iniciales en inglés), que advierten de enfermedades cerebrovasculares.

"Estos días me he desconectado a expresa petición de los doctores. El punto: en el 40% de los casos no se encuentra 'la causa' de lo que me pasó", contó el periodista que expresó su agradecimiento a todas las personas que se han preocupado por él y le han dado mensajes de ánimo.