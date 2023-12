Vallejo: TVN debe informar sobre lo que opinan y deciden instituciones del Estado

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), reafirmó el planteamiento del nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional, Francisco Vidal, quien aseveró que el canal estatal "debe cubrir la voz" de quienes ejercen altos cargos públicos.

El exministro PPD fue designado el miércoles -algunos personeros plantearon suspicacias debido a su activo rol en la campaña del En Contra- y en sus primeras declaraciones fijó postura respecto al modo en que considera que la estación debe desarrollar su labor informativa.

"Por definición, la televisión pública debe cubrir al Jefe de Estado", aseveró el exministro vocero al ser consultado por las críticas que ha realizado Gabriel Boric a los medios de comunicación; incluso a los matinales por no transmitirlo en directo mientras inauguraba una plaza.

"Que Canal 13 elija, que Megavisión elija, que Chilevisión elija. Pero, para mí, la voz del Presidente (de la República), del presidente del Senado y la Cámara, el presidente de la Corte Suprema, la voz del contralor y el fiscal (nacional) son institucionales y la TV pública debe cubrirlas", remarcó.

Entrevistada por The Clinic, Camila Vallejo coincidió con lo planteado por el nuevo ejecutivo jefe del "Canal de Todos": "(Vidal) señala una verdad, ¿no? Los canales privados, como Chilevisión, Canal 13, Mega u otros, tienen total libertad de hacer, o deshacer, o cubrir o no cubrir a representantes de instituciones del Estado. En el caso de un canal público -que es muy distinto a lo que es un canal de Gobierno-, por interés público, evidentemente le debe importar (lo que éstos digan)".

"La ciudadanía merece ser informada sobre qué opina el presidente de la Corte Suprema, sobre lo que resuelve el Tribunal Constitucional, sobre lo que resuelve o no el Ministerio Público -por ejemplo, frente a procesos de investigación judicial, en delincuencia, en crimen organizado, en corrupción-, (sobre) lo que determina el Congreso en voz del presidente de la Cámara, y (también) el Gobierno, que es el Poder Ejecutivo", señaló la ministra.

Televisión Nacional "no es un canal que tenga la obligación de cubrir o ser pauteado por un Gobierno, porque no es un canal de Gobierno. Pero siendo un canal público, evidentemente tiene que estar a la altura del interés público, en alguna medida. No exclusivamente, porque además los canales son para entregar información, para entretener, para mostrar cultura. Pero hay una mirada que evidentemente se requiere de un canal que es patrimonio de todos y todas, y que tiene que ser capaz de informar a la gente sobre lo que opinan y lo que deciden instituciones del Estado", enfatizó.

CONTRAPESOS "GARANTIZADOS"

Consultada por si "esos lineamientos no debiesen ser parte de una conversación privada con los ejecutivos del canal", Vallejo recordó que "el canal público tiene un directorio" y "no lo dirige una sola persona que es designada, en este caso, por el Presidente de la República", como Francisco Vidal.

"(El directorio) es electo por la Cámara Alta y eso garantiza contrapesos. Tiene una institucionalidad que permite la autonomía y la independencia de los gobiernos de turno", sostuvo.

En definitiva, "el sello que Pancho Vidal ha querido transmitir es algo que se discute en un directorio y que se resuelve bajo la institucionalidad que tiene el canal", finalizó la secretaria de Estado.

DEBATE DOMINICAL

El mentado "sello Vidal" fue tema de discusión entre los columnistas de la prensa dominical escrita. La exministra UDI Marcela Cubillos alegó en El Mercurio que a contar de ahora habrá "libertad editorial para todos, pero no para TVN" y que, "en la práctica, (éste) pasaría de ser un canal público a uno del Gobierno".

En La Tercera, Daniel Matamala escribió que "una TV pública que no incomoda al gobierno es una mala TV pública", y que "Boric y Vidal deben entender que el rol de TVN, hoy como ayer, es servir al público, moleste a quien moleste".

"Si Boric nombró a Vidal para que sea su soldado en TVN, como lo hizo al hablar en los patios de La Moneda, le hará un flaco favor a la televisión pública", advirtió el periodista .