Valentín Trujillo recordó el fin de "Pin Pon" en dictadura por acusaciones de marxismo

El pianista Valentín Trujillo recordó el abrupto final del programa infantil "Pin Pon" durante la dictadura militar en medio de graves acusaciones de adoctrinamiento.

En entrevista con "De tú a tú", el legendario músico detalló que el exitoso espacio infantil se encontraba al aire en TVN hasta que "vino el golpe de estado y Pin Pon y el pianista se fueron para afuera, acusados de intervenir marxistamente a los niños de Chile".

"Era algo muy grave y se nos estaba acusando de algo falso. No sé en que se basan porque si ellos revisan las letras de las canciones era un humor transparente, limpio, humano. Desapareció esta pareja", indicó el hombre conocido como "Tío Valentín".

Tras la cancelación del programa en 1974 Jorge Guerra, el actor y mente detrás de "Pin Pon", fue exiliado a Ecuador. En tanto Trujillo se quedó en Chile sufriendo las consecuencias de la dictadura militar.

"Fueron 17 años que estuve vetado, injustamente. 'Sábado Gigante' fue el único trabajo que tuve fue gracias a Don Francisco, era profesor y tuve que retirarme... por acusación ninguna, sólo pensar diferente. Ese fue el trabajo que me salvó, le debo a Mario todo", rememoró.

El emblemático artista concluyó asegurando que "no guardo rencor", y aprovechó de enviar un mensaje: "que no suceda nunca más. Los que vivimos ese período, cuidemos la democracia, cualquier persona debe estar consciente que eso no puede volver a suceder".

"Pin Pon" volvió a emitirse en la televisión chilena entre 1991 y 1993, tras el fin de la dictadura.