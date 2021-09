Vivi Kreutzberger sobre "Sábado Gigante": "Siempre fue muy machista porque mi papá es muy machista"

La animadora Vivi Kreutzberger aseguró que "Sábado Gigante", el programa que su padre Mario Kreutzberger encabezó por más de cinco décadas, "siempre fue un programa muy machista porque mi papá es muy machista".

La conductora fue entrevistada en "Los 2000" de Canal 13, donde recordó su irrupción en "Gigantes con Vivi" a mediados de esa década y después de su participación en "Sábado Gigante". Un espacio que intentó dar un giro a ese machismo.

"Siempre además estaba enfocado en el 'Miss Colita', la 'Miss Piernas', 'Miss' no sé cuánto, 'Miss' no sé qué. Y a medida que me fui ganando el espacio, dije '¿sabís qué? Hagamos la revancha y empecemos a hacer el 'Míster Gigante' y empecemos a empelotar a los hombres, y empecemos a hacer esta cosa al revés", agregó Kreutzberger.

Bajo su visión su programa fue uno de los impulsores para disminuir el machismo en televisión, "porque no creo que aún se haya logrado".

"Sí se hizo una inflexión. No me lo adjudico yo, pero no me acuerdo de otro programa donde hayan habido modelos ligeros de ropa. Y creo que no se dio más adelante", concluyó Vivi Kreutzberger.

Al respecto, Mario Kreutzberger dijo sobre el trabajo de su hija que "logró hacer algo un poco distinto, ella pertenecía a otra generación y eran cosas que yo no había hecho en 'Sábado Gigante'".