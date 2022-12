"¿Vos sos de dónde?": Periodista argentina habló con "Bichi" Borghi pero no lo reconoció

En la cobertura de la TV argentina en Qatar 2022 se vivió un chascarro entre una periodista y el campeón del Mundo y comentarista Claudio "Bichi" Borghi.

En una nota en vivo del canal TN, la periodista Dominique Metzger habló con el panelista de TNT Sports y que actualmente trabaja para Telemundo en la cobertura del mundial en Qatar.

Metzger le preguntó por la emoción previa al partido del pasado sábado contra Australia y frente a la respuesta, le consultó "¿Vos sos de dónde?" y Borghi le respondió "de Morón".

Pero la periodista insistió en la escasa emoción de Borghi pero éste afirmó que estaba trabajando en Qatar y luego dijo que se tenía que ir. "¿Sos de Telemundo? Ah van a trabajar, cariños, colegas", le dijo al despedir a Borghi.

Desde el estudio le dijeron a Metzger: "Escuchame, tenemos un 'temita' acá. Era el 'Bichi' Borghi esa persona". La periodista solo atinó a decir: "No, no me hagan esto, porque yo no puedo".