"Voy a llorar": Betsy Camino no aguantó las lágrimas al revelar que la estafaron

La modelo cubana Betsy Camino rompió en llanto en vivo, en plena emisión del programa "Aquí se Baila" de Canal 13, donde reveló que está pasando por un difícil momento, pues fue víctima de una estafa.

"Perdone lo cahuinera... ¿le pasa algo hoy?", le había preguntado Francisca García-Huidobro, miembro del jurado que intuía un problema.

Tras ello, Camino se descargó: "Voy a llorar... La verdad es que no tenía ni deseos de venir a trabajar hoy", comentó.

Según su relato, había delegado parte de sus proyectos ligados a la apertura de un salón de belleza a "una persona que me traje de Colombia, mi asistente... y recogió sus maletines de mi casa, con dinero, con mis tarjetas y es fuerte (...) no me contesta los mensajes, no me dice nada".

"Yo le abrí a esa persona las puertas de mi casa, donde está mi bebé (su sobrino)", añadió Camino.