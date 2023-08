Willy Semler sobre denuncias por violencia: "Es una puesta en escena"

El actor Willy Semler volvió a referirse a las acusaciones y a la denuncia por violencia psicológica y sexual que pesa en su contra desde marzo pasado.

En el programa "Not News" de Via X, el intérprete descartó nuevamente la versión de la denunciante y señaló que "niego rotundamente todas las acusaciones, y estoy muy tranquilo al decirlo".

En marzo una mujer de 27 años identificada como "La Curura" acusó a Semler de violencia tras haber mantenido una relación sentimental que, según su versión, derivó en un embarazo.

Al respecto, Semler indicó que "es una opinión personal, pero eso es parte del mise-en-scène (puesta en escena)".

"Ahora, presuntamente si hubiera un embarazo, no hay problema en reconocer la guagua y cumplir con mi deber como padre, pero me adjudico la ventaja de la duda en ese sentido. No ha aparecido el asunto como un hecho de facto, y por algo será", agregó.

Denuncias contra Willy Semler

"Te pego un tiro en los ojos... anda cambiando el estilo hacia la artista intelectual de vanguardia que es lo que realmente eres... anda cambiándome el tonito, pendeja", fue uno de los mensajes que expuso la denunciante y cuyo autor fue Semler.

Además la mujer señaló que "él me violentó sicológicamente" y que "me hizo firmar que no lo denunciaría a cambio de que él pagaría el arriendo del departamento donde vivo".

Tras conocerse las acusaciones en su contra Willy Semler se vio afectado en el ámbito laboral, ya que su obra "Lluvia constante" fue cancelada por el Teatro Zoco.