¡Yo no lo quería decir!: Turista dijo conocer "perfecto" a José Antonio Neme durante despacho

Un cómico momento ocurrió en el último capítulo del matinal "Mucho Gusto", que durante esta semana, ha tenido a su animadora, Karen Doggenweiler, visitando la Región de Los Lagos.

Cuando Doggenweiler entró a un café de Puerto Varas para mostrar las maravillas del sur a loa televidentes, se encontró con dos hombres que venían llegando desde Copenhague para conocer esta región

"No sé si ellos son amigos, son pareja, no lo sé, pero parece que todo pasando", dijo Neme al ver la escena, pero le "salió el tiro por la culata".

"Qué rico está el ambiente acá, que el José está en el estudio", les contó Karen e inmediatamente uno de los hombres mandó saludos al animador. "Lo conozco, lo conozco", señaló.

"¡Ahh! ¡¿Por qué tenía que decirlo?! Amigo no es lo que tú crees César (productor del matinal), yo no lo quería decir, yo no lo quería decir", gritó entre risas Neme.

"Lo conozco perfecto", agregó el turista

A través de la conversación dieron a conocer que ambos se conocieron cuando fueron a la universidad: "Muchos años, muchos años, éramos dos pequeños estudiantes, loquillos, digamos. Unos saltamontes. Él se fue y mira donde está ahora, y yo me quedé aquí, básicamente".