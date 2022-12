Zendaya espera "un poco de felicidad y alegría" para su personaje en "Euphoria"

Tras recibir varias nominaciones en la temporada de premios, Zendaya, Maude Apatow, Hunter Schafer y Sydney Sweeney, actrices de "Euphoria", participaron de una sesión de "preguntas y respuestas", donde la intérprete de "Rue" habló sobre su personaje y lo que espera a futuro para ella en la serie de HBO.

"Había un final mucho más triste para esta temporada, así que pensamos: 'No podemos dejarla aquí, significa demasiado para nosotros' (...) Necesitábamos algo que esperar, algo de bondad y algo de alegría", explicó la actriz, según el medio The Hollywood Reporter, tras la proyección del episodio "Stand Still like the Hummingbird", el el cual su personaje corre toda la noche para evadir a su madre, traficantes y a la policía.

Según la actriz, tras el impacto que causó en ellos el final original, Sam Levinson, creador de la serie, decidió cambiar "completamente el final, y terminó de la manera más hermosa y las actuaciones más increíbles que ustedes trajeron a la vida que me sorprenden".

En tanto, sobre el futuro de su personaje, Zendaya dijo que su único deseo para Rue es que pueda respirar y mantener la cabeza fuera del agua con "un poco de felicidad y un poco de alegría", asegurando que podrá hacerlo ya que "Sam lo escribió, y Sam es Rue, y él lo ha hecho", finalizó la intérprete de 26 años, haciendo referencia a Levinson, quien se basó en su propia lucha contra las adicciones para adaptar la serie de origen israelí.