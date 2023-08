Chileno ganó 188 millones en casino: Apostó en el poker "a ciegas"

Un hombre de 40 años logró ganar una millonaria cifra jugando poker "a ciegas" en un casino.

El momento ocurrió el pasado sábado, cuando J.S.A asistió a Monticello junto a su pareja.

Cuando finalizaba la jornada de juego, junto a un amigo decidió realizar una última apuesta, pero esta vez sin ver las cartas.

"Me propuso que jugáramos una apuesta ciega, es decir, sin ver las cartas. Cuando las recibí, y al comenzar a jugarlas, noté que tenía alguna opción de ganar. Comencé a sudar. Mi amigo fue fundamental para seguir y ¡gané!", narró.

"El sueño del pibe"

El hombre logró completar una escalera real le informaron que ganó $188.242.000 gracias a su mano.

"Es el sueño de todo jugador de póker, en realidad, es el sueño del pibe. No tengo otra forma de decirlo", reflexionó.

Rápidamente, corrió a contarle a su pareja, que estaba en las máquinas de juego: "Se puso muy nerviosa cuando le dije, no me creía, salimos de la sala y trató de encender un cigarro, pero no podía al tercer intento, los nervios no la dejaban

El premio fue compartido con los trabajadores del casino y su amigo. "Siempre creo que la vida te retribuye cuando intentas ser generoso, es algo que con mi señora lo tenemos muy presente desde hace tiempo", reflexionó.

Asimismo, decidió ayudar monetariamente a una compañera de trabajo que es madre soltera y tiene cuatro hijos.