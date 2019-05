Es oficial: Creadores de UNO confirmaron que no se pueden sumar las cartas +2 y +4

Los creadores del popular juego de cartas UNO aclararon una de sus reglas y desataron toda una polémica, pues confirmaron que las tarjetas +2 y +4 no se pueden acumular.

Esto quiere decir que cuando un jugador lanza cualquiera de esas dos cartas a otro, el que la recibió debe sacar el número indicado y obligatoriamente pierde el turno, aún cuando tenga una carta igual a la lanzada.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h