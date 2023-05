Excarabinera que ahora vende contenido íntimo denuncia acoso de funcionarios policiales

Victoria Monsalve, joven de 26 años que pidió la baja voluntaria tras siete años en Carabineros de Chile y ahora vende contenido erótico en la plataforma Arsmate, acusó que funcionarios policiales la acosaron, llamando a su teléfono personal.

"Resulta que el 27 de abril en horas de la tarde me llamó a mi número particular un número desconocido. Hablé con una mujer, con un hombre y era para puro molestar. Cuando yo pregunté quiénes eran, de dónde sacaron mi número, me cortaron", relató la estudiante de Obstetricia en su cuenta de Instagram.

Monsalve utilizó una aplicación del teléfono que identifica de dónde llaman los números desconocidos y vio que aparecía el nombre "cuadrante tanto y una comuna".

"Entonces, fui a la comisaría, pedí los números de cuadrante de la comuna y efectivamente es uno de ellos", reveló.

La joven presentó un reclamo por los acosos telefónicos, que ocurrieron después que se conociera su venta de videos y fotos íntimos.

"La verdad, que paja, porque yo siempre súper buena onda con todos los polis, pero esto de molestarme a mi número particular yo no lo voy a aguantar. Para mí es muy fácil cambiar mi número, pero ahora ustedes (los carabineros que la llamaron) van a tener que andar dando explicaciones", sostuvo Victoria.

Asimismo, quiso aclarar "que esto no es que le agarré mala a los polis. Todo lo contrario. Siempre la gente que me habla de diferentes instituciones yo soy muy buena onda". Sin embargo, se moletó: "No puedes venir a huev... a mi número desde el número de un cuadrante. Hay que ser muy estúpido. Se les olvida que yo fui de allá y sé bien cómo encontrar gente, es muy fácil encontrar a la gente".

Monsalve contó que también la han llamado "civiles" para molestarla, aunque en esos casos simplemente bloquea al contacto.

"Venir a molestarme no es gratis, son cosas que yo no aguanto y van a tener que explicar", sentenció.