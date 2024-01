Chancho en piedra es elegida la mejor salsa del mundo y Chapalele dentro de las peores preparaciones

El prestigioso portal Taste Atlas eligió al chancho en piedra como la mejor salsa del mundo del 2023, pero tuvo una calificación muy diferente para el chapalele.

"Chancho en piedra es una salsa chilena que es esencialmente una variación de la salsa de pebre con una consistencia más parecida a una salsa. Aparte de los tomates, contiene ajo, chile, cebolla, aceite de oliva, sal, pimienta y perejil o cilantro", se explica en el portal.

El de contenidos gastronómicos y tendencias, explicó que su nombre hace referencia a su preparación en un mortero de piedra, y la recomendó servir con pan, sopapillas o empanadas.

Chancho en piedra 🇨🇱 is the best salsa in the world in 2023. View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/OA8VeDecZt



Chancho en piedra is a Chilean salsa that is essentially a variation of pebre salsa with more sauce-like consistency. Apart from the tomatoes, it… pic.twitter.com/3Dhk3C4VoO