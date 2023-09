Destacan un vino chileno como uno de los mejores del mundo: ¿Cuál es su valor?

La prestigiosa revista especializada en el mercado global de lujo, Robb Report, destacó a un vino chileno como uno de los 17 más prestigiosos del mundo. Se trata de Cabernet Sauvignon de Don Melchor 2020, el cual se posicionó en el número 14 del listado.

El vino fue catalogado como un "suntuoso tinto de color rojo violeta intenso con un bouquet de frambuesa, cereza negra y delicias turcas, el cual fue elaborado con uvas cultivadas en vides propagadas a partir de esquejes de Cabernet Sauvignon traídos a Chile desde Burdeos en la década de 1880".

¿Cuánto cuesta?

Pese a que el vino fue elegido en el ranking "Best of the Best" de la revista, el cual selecciona anualmente los productos referentes de lujo a nivel mundial, una de las particularidades que más llamó la atención fue su valor de 136 mil pesos chilenos, según indica la reseña.

Sin embargo, en el sitio web de la Viña Don Melchor se encuentra disponible en 210 mil pesos, e incluso se puede llegar a encontrar en hasta 266 mil pesos en otros portales de internet, lo cual es bastante más alto al promedio general de los precios de otros vinos chilenos.