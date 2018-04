Mayochup, el "nuevo" producto para flojos por el que miles de estadounidenses claman

Una encuesta a través de redes sociales ha causado revuelo en EE.UU. por un presuntamente nuevo aderezo, el "Mayochup".

La compañía Heinz plantea vender la mezcla de mayonesa con ketchup, que en países como Chile y Argentina es conocida hace años como salsa golf.

La idea se propuso al público a través de una encuesta en Twitter, en la que preguntan "¿Quieren que el mayochup llegue a las tiendas? Con 500.000 votos de 'sí' lo liberaremos para EE.UU.".

La meta está cercana a cumplirse, pues con más 700 mil votos en total, la opción "Denme Mayochup" va ganando con cerca de 400 mil usuarios que claman por la salsa y todavía quedan dos días para que se cierre el concurso.

El anunció dividió las opiniones en redes sociales, entre los que lo consideran una mala idea y quienes no pueden esperar para probarla.

Want #mayochup in stores? 500,000 votes for “yes” and we’ll release it to you saucy Americans.