Seis restaurantes chilenos destacan en listado de los "50 best" de Latinoamérica

El mundo gastronómico de Latinoamérica se vistió de fiesta para esperar los "50 best", y ahora que ya se dieron a conocer los mejores restaurantes, preparan su mejor plato para para prolongar los abrazos y los brindis.

En especial los restaurantes chilenos que aparecen este importante reconocimiento, una especie de los Oscar de la gastronomía. En un ranking liderado por Maido de Perú, es el Boragó de Rodolfo Guzmán quien logró la mejor posición nacional gracias a su quinto lugar.

Más atrás, en el lugar número 30 aparece el restaurante Ambrosía, ubicado en Vitacura. Le siguen el De Patio (34°), Restaurante 040 (37°), Ozaka (44°) y 99 (47°).



En el resto del ranking, destaca la fuerte presencia de Perú, México y Brasil:

No.1 Maido in Lima, Perú.

No.2 Central in Lima, Perú.

No.3 Pujol in México City, México.

No.4 Don Julio in Buenos Aires, Argentina.

No.5 Boragó in Santiago, Chile.

No.6 A Casa do Porco in Sao Paulo, Brasil.

No.7 El Chato in Bogotá, Colombia.

No.8 Leo in Bogotá, Colombia.

No.9 Osso in Lima, Perú.

No.10 D.O.M. in Sao Paulo, Brasil.

No.11 Quintonil in Mexico City, México.

No.12 Isolina in Lima, Perú.

No.13 Astrid y Gastón in Lima, Perú.

No.14 Alcalde in Guadalajara, México.

No.15 Pangea in Monterrey, México.

No.16 Sud 777 in Mexico City, México.

No.17 Maito in Panama City, Panamá.

No.18 Maní in São Paulo, Brasil.

No.19 Rafael in Lima, Perú.

No.20 Mishiguene in Buenos Aires, Argentina.

No.21 Kjolle in Lima, Perú.

No.22 Harry Sasson in Bogotá, Colombia.

No.23 Oteque in Rio De Janeiro, Brasil.

No.24 Lasai in Rio De Janeiro, Brasil.

No.25 Tegui in Buenos Aires, Argentina.

No.26 La Mar in Lima, Perú.

No.27 Rosetta in México City, México.

No.28 Máximo Bistrot in México City, México.

No.29 Chila in Buenos Aires, Argentina.

No.30 Ambrosía in Santiago, Chile.

No.31 Nicos in Mexico City, México.

No.32 Le Chique in Cancún, México.

No.33 Parador La Huella in Jose Ignacio, Uruguay.

No.34 De Patio in Santiago, Chile.

No.35 Olympe in Rio De Janeiro, Brasil.

No.36 Mil in Cusco, Perú.

No.37 Restaurante 040 in Santiago, Chile.

No.38 La Docema (Polanco) in México City, México.

No.39 El Baqueano in Buenos Aires, Argentina.

No.40 Evvai in Sao Paulo, Brasil.

No.41 La Docena in Guadalajara, México.

No.42 Manu in Curitiba, Brasil.

No.43 Mocotó in São Paulo Brasil.

No.44 Osaka in Santiago, Chile.

No.45 Elena in Buenos Aires, Argentina.

No.46 Gran Dabbang in Buenos Aires, Argentina.

No.47 99 in Santiago, Chile.

No.48 Malabar in Lima, Perú.

No.49 Mayta in Lima, Perú.

No.50 Narda Comedor in Buenos Aires, Argentina.