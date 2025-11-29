Actor José Antonio Raffo arremetió contra diputado Meza por ocupar su imagen sin autorización

El músico y actor chileno José Antonio Raffo acusó que el diputado republicano José Carlos Meza ocupó, sin su autorización y en redes sociales, un extracto donde aparece el artista interpretando una canción.

Raffo denunció en su perfil de Instagram que, en la misma red social, el parlamentario subió un video en colaboración con la cuenta de Diputados Republicanos (@diputadosrepublicanos), a fin de desmentir que el partido busca derogar la Ley de 40 Horas.

Sin embargo, al final de la publicación republicana, "se utilizó un extracto de un video en el que interpreto una canción que fue creada para una campaña de la vocería del Gobierno de Boric en contra de la desinformación", acusó el artista.

"Quiero dejar en claro que dicha utilización se realizó sin mi autorización, consentimiento ni conocimiento previo. (Además), no existe ningún tipo de vínculo contractual, colaborativo ni de simpatía entre mi persona y el diputado Meza, ni con el Partido Republicano", agregó.

Raffo consideró "preocupante" el uso de su imagen y trabajo sin ser contactado, especialmente cuando "por ningún motivo apoyaría a un partido que actúa en desmedro de los derechos de la comunidad LGBTQIA+", aseveró.

En consecuencia, el intérprete afirmó que está evaluando tomar las "acciones legales correspondientes" para que la situación "se detenga", se "respete" su trabajo y "se realicen las disculpas públicas correspondientes".