Cassie Ventura, ex de Diddy, detalla los abusos que sufrió en su relación con el rapero

La cantante Cassie Ventura, principal víctima en el juicio por tráfico sexual contra Sean Combs, conocido como Diddy, entregó un crudo testimonio sobre los abusos que sufrió por parte del rapero.

La también actriz, que está embarazada de ocho meses y medio, entró a la corte de Nueva York luciendo un vestido marrón, detallando el control que ejercía Combs sobre ella y su carrera durante los 11 años de relación.

"Nos enviábamos mensajes todo el día, hacíamos llamadas, videollamadas... Había veces que no respondía rápido y sus guardias de seguridad o asistentes personales venían a buscarme a mi casa", dijo la artista a la fiscal Maurene Comey.

Ventura, que tenía 19 años cuando conoció al intérprete de "Coming Home", descubrió poco después su lado violento, recibiendo brutales palizas en más de una ocasión, las que quedaron registradas por las cámaras de un hotel.

"Me abusaba físicamente. Me tiraba cosas, me daba patadas, me arrastraba por el suelo y me daba pisotones en la cabeza", afirmó.

Cassie y la denuncia contra Diddy por violación

La cantante de R&B también recordó cuando denunció a Combs por violación en 2018, ocasión en la que terminó bajando la demanda tras llegar a un acuerdo monetario "amistoso".

"No puedo aguantar más la culpa y la vergüenza", aseguró al respecto, indicando que aceptó el dinero como "una compensación por todo el dolor y los años en los que tuve que intentar arreglar mi vida".

No obstante, Ventura decidió volver a interponer acciones legales en 2023 tras tener pensamientos suicidas por los presuntos actos de Combs.

"Estaba grabando un videoclip con otro artista y estaba teniendo flashbacks. En ese momento ya no quería seguir viva. No podía soportar más el dolor que sentía", explicó alterada.

Mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo, la mujer relató que en ese momento salió a la calle e intentó arrojarse al tráfico, pero su marido se lo impidió.