Tópicos: Magazine | Cine | Animación

"Shrek 5": Marcello Hernández, Skyler Gisondo y Zendaya se suman a la familia de ogros

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los nuevos actores darán voz a los hijos de Shrek y Fiona, acompañando a los regresos de Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy en la quinta entrega de la saga animada.

 Universal Studios
En portada

La franquicia de Shrek anunció que los actores Marcello Hernández y Skyler Gisondo interpretarán a los hijos de Shrek (Mike Myers) y Fiona (Cameron Diaz) en "Shrek 5", titulados Fergus y Farkle, respectivamente.

La película también presentará a su hermana Felicia, que será interpretada por Zendaya, completando el trío de hijos introducidos por primera vez en "Shrek Para Siempre", cuando tenían un año, reportó Entertainment Weekly.

Hernández, conocido por su personaje Domingo en "Saturday Night Live", se ha convertido en un favorito del público gracias a sus sketches virales y apariciones en eventos musicales y televisivos.

Por su parte, Gisondo ha destacado en series y películas como "Booksmart", "Santa Clarita Diet", "Righteous Gemstones", "Licorice Pizza" y recientemente como Jimmy Olsen en el reboot de "Superman" de James Gunn.

La película será dirigida porConrad Vernon y Walt Dohrn, quienes también prestan sus voces a los personajes Gingerbread Man y Rumpelstiltskin, respectivamente. Esto, junto con la colaboración de Brad Ableson, conocido por "Minions: Nace un villano" y "Los Simpsons".

Shrek 5 tiene previsto su estreno en cines el 30 de junio de 2027.

