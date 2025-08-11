Apple anuncia extenso documental sobre Martin Scorsese: Tendrá cinco partes

La plataforma Apple TV+ anunció un mega documental sobre la vida y la carrera del cineasta Martin Scorsese, el cual se estrenará en cinco partes.

Titulado como "Mr. Scorsese", este largometraje será dirigido por la directora Rebecca Miller y contará con el testimonio de amigos y colaboradores del artista, como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Margot Robbie y Cate Blanchett, entre muchos otros.

"Este proyecto es el sueño de cualquier cineasta, haber tenido tanto acceso a leyendas de la industria, desde el propio Marty hasta sus prolíficos colaboradores, amigos cercanos y familiares. Fue un honor para mí que confiara en mí para crear este documental, que creo que conectará con todos, desde los más fieles fans de Scorsese hasta cualquiera que haya lidiado con el fracaso y haya aspirado a la fama", señaló Miller.

La primera parte de "Mr. Scorsese" se estrenará en Apple TV+ el próximo 17 de octubre.