Así lucirá Matt Damon en "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan

Los estudios Universal revelaron la primera imagen de Matt Damon durante el rodaje de "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan.

En la foto se puede ver al actor vestido como un soldado de la antigua Grecia, contexto temporal en el que se desarrolla esta historia basada en los poemas de Homero.

La fotografía también confirmó que Damon encarnará a "Odiseo", desechando los reportes preliminares de la cinta que señalaban que Tom Holland tomaría ese papel. Por ahora no se ha confirmado si ambos actores interpretarána al personaje en distintas etapas de su vida.

Además de Matt Damon y Tom Holland, "La Odisea" tendrá en su elenco a Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, Himesh Patel y Benny Safdie, entre otros.

"La Odisea" se estrenará en cines el 17 de julio de 2026.

