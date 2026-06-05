Así suena "I Knew It, I Knew You", el regreso de Taylor Swift al country para "Toy Story 5"

La cantante Taylor Swift volvió a sus raíces country con "I Knew It, I Knew You", canción que forma parte del soundtrack de "Toy Story 5".

A través de Instagram, la artista compartió un clip de su infancia donde aparece vestida de vaquera, expresando su emoción por participar de la icónica saga de Disney y Pixar.

"Escribir esta canción fue como un cambio musical y, a la vez, como volver a casa", partió diciendo en la descripción.

Bajo esta línea, la ganadora de 14 premios Grammy reveló que la letra está inspirada en una de las protagonistas de la historia: "Crear algo para Jessie fue un nuevo reto y, al mismo tiempo, algo muy natural. Y ser fan de Toy Story desde los 5 años hasta ahora... es una aventura que pienso seguir viviendo hasta el infinito y más allá".

"Escribimos esto con muchísima admiración por estos personajes que nos hicieron reír y nos ayudaron a aprender lecciones y a pensar más allá del patio trasero durante toda nuestra infancia", añadió.

El lanzamiento de la canción se produce solo unos días después de su anuncio, luego de que los fanáticos de Swift sospecharan de su participación tras semanas de pistas de la compañía del ratón, como imágenes con las iniciales "TS" y 13 nubes que delataron el secreto.

En tanto, el público podrá escuchar la canción dentro de la cinta cuando "Toy Story 5" se estrene oficialmente en cines este 18 de junio de 2026.