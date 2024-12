Ben Stiller y Robert De Niro negocian para la cuarta película de "La familia de mi novia"

Los actores Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo y Blythe Danner están en conversaciones preliminares para volver a filmar una cuarta película de "La familia de mi novia" ("Meet the parents"), casi 15 años después de la última entrega en 2010.

De esta forma, los problemas del protagonista de esta exitosa comedia, Greg Focker (Ben Stiller) y su familia, parecen no haber acabado después de las secuelas "Los padres de él" (Meet the Fockers), estrenada en 2004 y "Ahora los padres son ellos" (Little Fockers), de 2010.

Aunque todavía no hay un director asignado, la película estará escrita por el guionista de la franquicia, John Hamburg. Además de escribir las tres anteriores, Hamburg dirigió "Little Fockers".

Según la prensa especializada estadounidense, los detalles de la trama de la cuarta película se mantienen en secreto, pero es probable que incluya una situación estresante para Greg Focker.

En la comedia original de 2000, Stiller interpretó al desafortunado enfermero, que se embarca en una visita de pesadilla para conocer a los padres de su novia, Pam (Polo), antes de proponerle matrimonio.