Benjamín Vicuña y Marko Zaror se unen en la película de boxeo "Rey del Ring"

Los actores Benjamín Vicuña y Marko Zaror son los protagonistas de "Rey del Ring", una nueva película chilena inspirada en la historia del boxeador chileno Arturo Godoy.

La película, dirigida por Rodrigo Sepúlveda ("Tengo Miedo Torero"), se ambienta en la década del 40 y sigue al iquiqueño Arturo Godoy (interpretado por Zaror) en su llegada a Nueva York y en sus legendarias peleas contra Joe Louis.

Allí estará acompañado de su esposa, la bailarina argentina Leda Urbinati (Fiorella Bottaioli), y por Gabriel Meredith (Benjamín Vicuña), un encantador buscavidas que, con astucia y determinación, impulsará las carreras de ambos.

"Es un honor y un gran orgullo ser parte de esta película que rescata y defiende la memoria de un héroe del deporte nacional. Espero que el público pueda sentirse identificado con el ejemplo de lucha y superación y la capacidad de Arturo Godoy de levantarse una y mil veces", señaló Benjamín Vicuña.

"Rey del Ring" llegará a las salas de cine el próximo 2 de octubre.