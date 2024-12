Blake Lively demanda a Justin Baldoni por acoso sexual en "Romper el Círculo"

La tensión alrededor de la película "It End with Us" ("Romper el Círculo") parece no acabar, y es que Blake Lively ha demandado a su coestrella Justin Baldoni por acoso sexual durante el rodaje.

De acuerdo a la demanda, obtenida por TMZ, la actriz afirmó que el comportamiento del también director de la cinta le provocó "una angustia emocional severa".

El documento detalla que la protagonista de "Gossip Girl" había solicitado previo a la filmación "no más mostrar videos o imágenes de mujeres desnudas a Blake, no más menciones de la supuesta 'adicción a la pornografía' previa de Baldoni, no más discusiones sobre conquistas sexuales frente a Blake y otros, no más menciones de los genitales del elenco y el equipo, no más preguntas sobre el peso de Blake, y no más menciones del padre fallecido de Blake".

Además, la intérprete había pedido que no se añadieran "más escenas de sexo, sexo oral o clímax en cámara por Blake Lively fuera del alcance del guion aprobado por Blake Lively al firmar para el proyecto", requerimientos que fueron aprobados por el estudio.

Asimismo, la esposa de Ryan Reynolds afirmó que Baldoni hizo una campaña de "manipulación social" para destruir si reputación.

Justin Baldoni responde a Blake Lively

Por su parte, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, se refirió a las acciones legales presentadas por Lively, calificándolas como "completamente falsas, escandalosas e intencionalmente sensacionalistas".

En una declaración enviada a US Weekly, Freedman aseguró que la actriz hizo "múltiples exigencias y amenazas" durante la producción y promoción del filme, incluyendo "amenazar con no presentarse al set, amenazar con no promocionar la película, lo que finalmente llevó a su fracaso durante el lanzamiento, si no se cumplían sus demandas".