Mickey Mouse como asesino en serie: "I Heart Willie" estrena grotesco adelanto

Desde que "Steamboat Willie" (el corto de 1928 donde debutó Mickey Mouse) entró en dominio público en 2024, varias adaptaciones de terror han surgido.

"I Heart Willie" es una de ellas, y Entertainment Weekly ha revelado en exclusiva los primeros cuatro minutos de la película, donde el personaje se muestra torturando brutalmente a una de sus víctimas,



En esta versión, Willie -o Mickey- no es un ratón, sino un asesino en serie con apariencia humanoide. La historia sigue a los YouTubers Daniel y Nico, quienes investigan una casa supuestamente embrujada, sin saber que están en el territorio de Willie.

David Vaughn interpreta al personaje, quien, según la historia, fue maltratado de niño y usa piel humana para confeccionar trajes.

Vaughn también es el guionista y productor, junto a Princeton Holt (2050). La película está dirigida por Alejandro G. Alegre y cuenta con un elenco que incluye a Maya Luna, Micho Camacho, Sergio Rogalto y Daniela Porras.

[Las siguientes imágenes pueden herir sensibilidades, se recomienda discreción]

"I Heart Willie" forma parte de la tendencia de convertir personajes clásicos en películas de terror, similar al "Poohniverse", que ha transformado figuras como Winnie the Pooh, Bambi y Peter Pan. Otras adaptaciones recientes incluyen "The Vanishing of SS Willie", "The Mouse Trap" y "Screamboat", que llegarán en 2025.

La película se estrenará en cines de Estados Unidos y Canadá el 26 de febrero.