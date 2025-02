El cineasta danés Lars Von Trier ha sido admitido en una residencia para recibir tratamiento y cuidados por la enfermedad de Parkinson, que le fue diagnosticada en 2022, cuando tenía 66 años.

"Lars está ahora en una residencia para que pueda recibir el tratamiento y cuidado que su condición requiere", informó Louise Vesth, de la productora Zentropa, en un mensaje en Instagram. La empresa aclaró que se trata de un complemento a su residencia privada y pidió respeto por su privacidad.

A pesar de su diagnóstico, Von Trier siguió trabajando y en 2022 presentó Riget Exodus, tercera parte de una popular serie danesa, fuera de concurso en el Festival de Venecia.

El director es uno de los cineastas europeos más influyentes y cofundador del movimiento Dogma. Su carrera de más de tres décadas incluye películas como Breaking the Waves, Dancer in the Dark (Palma de Oro en Cannes), Dogville, Antichrist y Melancholia.