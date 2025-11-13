Cynthia Erivo protegió a Ariana Grande de un frenético fan en la premiere de "Wicked: For Good"
Las actrices estaban en una alfombra roja en Singapur.
Un momento de terror vivió Ariana Grande durante la premiere de la película "Wicked: For Good" en Singapur cuando un frenético hombre se abalanzó sobre ella.
De acuerdo a los registros, la también cantante y su compañera Cynthia Erivo caminaban por la alfombra roja junto al resto del elenco cuando un joven ingresó corriendo al sector y se dirigió a abrazar a Ariana Grande para, aparentemente, sacarse una foto.
Al ver a Grande en apuros, Erivo reaccionó con velocidad y apartó con fuerza al fanático. Luego abrazó a su par mientras el equipo de seguridad del evento reaccionaba y sacaba al sujeto.
this is the worst thing to happen i can’t believe i saw ariana get harrassed in front of my own eyes… and she was about to reach me too 😞😞😞😞😞 pic.twitter.com/AEeph52us1— dhya IS SEEING ARI (@lanagrandes) November 13, 2025