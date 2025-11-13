Cynthia Erivo protegió a Ariana Grande de un frenético fan en la premiere de "Wicked: For Good"

Un momento de terror vivió Ariana Grande durante la premiere de la película "Wicked: For Good" en Singapur cuando un frenético hombre se abalanzó sobre ella.

De acuerdo a los registros, la también cantante y su compañera Cynthia Erivo caminaban por la alfombra roja junto al resto del elenco cuando un joven ingresó corriendo al sector y se dirigió a abrazar a Ariana Grande para, aparentemente, sacarse una foto.

Al ver a Grande en apuros, Erivo reaccionó con velocidad y apartó con fuerza al fanático. Luego abrazó a su par mientras el equipo de seguridad del evento reaccionaba y sacaba al sujeto.