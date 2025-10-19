Síguenos:
Día del cine 2025: Cómo comprar tu preventa y qué películas están en cartelera

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

En esta instancia, el ticket a las películas en formatos tradicionales tendrán un valor de $2.000.

Ya está disponible la preventa para la segunda edición del Día del Cine 2025, que se celebrará en salas de cine de todo Chile los días 20, 21 y 22 de octubre.

¿Cómo puedo comprar entradas para este Día del Cine 2025?

Los tickets con precio especial comenzaron a venderse el pasado miércoles 15 y siguen disponibles en plataformas digitales y boleterías de las principales cadenas del país: Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star.

Durante estos tres días, la entrada a las funciones tradicionales en formatos 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play costará desde $2.000, mientras que los formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium y MX4D estarán disponibles desde $4.000. Además, algunas cadenas ofrecerán descuentos en confitería.

¿Qué películas hay en cartelera para este Día del Cine 2025?

La cartelera incluye destacados estrenos nacionales e internacionales como "Teléfono Negro 2", "La Máquina" (The Smashing Machine) y "Tron: Ares", junto a otras películas populares como "Infierno en la Torre", "Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas", "La Hermanastra Fea", "El Conjuro 4", "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito", "Me rompiste el corazón" y "La tortuga roja".

La disponibilidad de los títulos depende de la programación específica de cada cine.

 

