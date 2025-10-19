Día del cine 2025: Cómo comprar tu preventa y qué películas están en cartelera

Ya está disponible la preventa para la segunda edición del Día del Cine 2025, que se celebrará en salas de cine de todo Chile los días 20, 21 y 22 de octubre.

¿Cómo puedo comprar entradas para este Día del Cine 2025?

Los tickets con precio especial comenzaron a venderse el pasado miércoles 15 y siguen disponibles en plataformas digitales y boleterías de las principales cadenas del país: Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star.

Durante estos tres días, la entrada a las funciones tradicionales en formatos 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play costará desde $2.000, mientras que los formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium y MX4D estarán disponibles desde $4.000. Además, algunas cadenas ofrecerán descuentos en confitería.

¿Qué películas hay en cartelera para este Día del Cine 2025?

La cartelera incluye destacados estrenos nacionales e internacionales como "Teléfono Negro 2", "La Máquina" (The Smashing Machine) y "Tron: Ares", junto a otras películas populares como "Infierno en la Torre", "Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas", "La Hermanastra Fea", "El Conjuro 4", "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito", "Me rompiste el corazón" y "La tortuga roja".

La disponibilidad de los títulos depende de la programación específica de cada cine.