"El Conjuro 4: Último rito" rompe récords y alcanza 194 millones en su estreno

La novena entrega del universo paranormal de Warner Bros. y New Line, "El Conjuro 4: Último rito", dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, tuvo un arranque mucho más allá de lo esperado, y según Box Office Mojo el filme alcanzó una recaudación inicial de 187 millones de dólares a nivel global.

Sin embargo, el lunes se confirmó que las cifras eran aún mayores. De acuerdo a Variety, la recaudación definitiva fue de 194 millones de dólares, lo que convierte a "El Conjuro 4" en el mayor estreno global de una película de terror en la historia, superando a "It" (2017), que ostentaba el récord con 190 millones.

La cinta también impuso un nuevo registro internacional con 110 millones fuera de Norteamérica, dejando atrás la marca de "It: Chapter Two" (2019), que había debutado con 92 millones.

Con un presupuesto estimado de 55 millones, la producción ya se perfila como un éxito rotundo. Además, consolida al universo de "El Conjuro", que incluye spin-offs como "Annabelle" y "La Monja", como la franquicia de terror más taquillera de la historia, con más de 2.3 mil millones de dólares recaudados en total.