Magazine | Cine

Emma Watson asegura que echa de menos hacer películas, pero no venderlas al público

Cooperativa.cl

Su última producción fue "Mujercitas" en 2019.

Emma Watson asegura que echa de menos hacer películas, pero no venderlas al público
La actriz Emma Watson confesó en una entrevista que extraña la actuación y hacer películas, aunque agregó que detesta la fase promocional de las obras.

En conversación con Hollywood Authentic, la ex "Harry Potter" señaló que "lo que me ha pasado con la actuación es inusual, es como haber ganado la lotería, aunque buena parte del trabajo es promocionar y vender esa obra, esa pieza de arte".

En ese sentido Watson indicó que "no hay un balance claro entre ambos aspectos" y agregó que "si soy honesta, no extraño vender cosas".

"Además, siento que te destruye el alma", complementó Emma Watson acerca de la etapa publicitaria de una película, la cual incluye entrevistas y apariciones públicas.

Pese a ello recalcó que "sí extraño mi habilidad en el set y extraño mucho el arte en sí misma, solamente me di cuenta de que al final el trabajo involucra muy poco de lo que realmente disfruto".

La última aparición en el cine de Emma Watson fue en la adaptación de "Mujercitas" que hizo en 2019 Greta Gerwig.

