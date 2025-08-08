Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago14.2°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Cine | Hollywood

Gina Carano y Disney llegan a acuerdo histórico tras demanda por despido de "The Mandalorian"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La actriz y el estudio resolvieron extrajudicialmente el conflicto generado tras su salida en 2021 por publicaciones polémicas, abriendo potencialmente las puertas a futuras colaboraciones

Gina Carano y Disney llegan a acuerdo histórico tras demanda por despido de
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En un giro inesperado, Gina Carano y Disney/Lucasfilm anunciaron este jueves haber llegado a un acuerdo confidencial que pone fin a la demanda por despido injustificado que la actriz interpuso en 2024 con apoyo financiero de Elon Musk.

Según un comunicado de Lucasfilm obtenido por Entertainment Weekly: "La Sra. Carano siempre fue respetada por sus directores, compañeros y equipo. Esperamos identificar oportunidades para trabajar juntos en el futuro". Por su parte, Carano afirmó: "Creo que este es el mejor resultado para todas las partes... Espero que esto traiga algo de sanación".

La exluchadora de MMA fue despedida en 2021 de su papel como Cara Dune en "The Mandalorian" tras comparar en redes sociales la persecución a conservadores en EE.UU. con el Holocausto judío, entre otras publicaciones sobre COVID-19 y pronombres de género que Disney calificó de "abominables e inaceptables".

En su demanda, Carano alegó discriminación por sexo, señalando que actores varones como Pedro Pascal también hicieron comentarios políticos sin consecuencias, y daño a su carrera. Elon Musk, dueño de X (ex-Twitter), financió su caso tras ofrecer apoyo legal a quienes fueran "cancelados" por expresarse en su plataforma.

El acuerdo llega en un momento clave para Lucasfilm, puesto que preparan el estreno de la película "The Mandalorian & Grogu". Este movimiento busca cerrar heridas tras años de polémicas sobre "cultura de cancelación", que posibilitaría reabrir puertas para el personaje de Cara Dune en futuros proyectos.

"No me encontrarán perfecta, pero sí a alguien que dio su mejor esfuerzo durante una de las cancelaciones más agresivas en Hollywood", declaró Carano a The Hollywood Reporter en 2024. Hoy, con este capítulo cerrado, la actriz promete "voltear la página" hacia nuevos proyectos artísticos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada