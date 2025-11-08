Jeremy Renner rechaza acusaciones de acoso de directora con que trabajaba en proyecto IA

El actor Jeremy Renner negó la acusación de acoso sexual que lanzó en su contra por la cineasta Yi Zhou, con quien trabaja en un proyecto animado, la que afirma que el hombre tras "Hawkeye" le envió "fotografías personales e íntimas de sí mismo", además de tener un "comportamiento perturbador" con ella.

Un vocero de Renner respondió a Variety diciendo que "las acusaciones que se están haciendo son totalmente inexactas y falsas".

Hasta ahora, Renner y Zhou estaban vinculados por al menos dos proyectos: el documental "Crónicas de Disney", en el que él aparecía como entrevistado y ella como directora; y "Stardust Future: Stars and Scars", largometraje animado de Zhou, el que se considera el primero de su tipo en ser creado íntegramente por inteligencia artificial.

En este trabajo -con estreno previsto para este mes de noviembre- Renner ponía su voz, y una parte de los ingresos irían a la fundación benéfica del actor, Rennervation Foundation.

#CancelJeremyRenner

La cineasta publicó en Instagram acusaciones junto a los hashtags #Cancel y #CancelJeremyRenner, asegurando que tuvo citas con Renner después de que él la contactara en junio, enviándole "una serie de imágenes pornográficas no solicitadas de sí mismo por mensaje directo y WhatsApp" y luego la "sedujera" diciéndole "quererme tanto que creí en él/en el poder del amor".

También afirma que ha sido contactada y "destruida mediante campañas de difamación orquestadas por fans".

"Esta experiencia realmente muestra el lado oscuro de Hollywood y la campaña de desprestigio para disuadir a las mujeres, a las cineastas asiáticas y a las mujeres en general", escribió.

En otros posteos, la realizadora agregó además capturas de mensajes que recibió, en los que otras mujeres le decían que también habían sido acosadas por Renner.