Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago19.8°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Cine | Hollywood

Jonathan Bennett sobre Aaron Samuels: "No cambiaría la historia solo porque soy gay"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El intérprete adelantó que estaría dispuesto a volver a la saga si se concreta una nueva entrega de "Chicas pesadas", aunque sin alterar la esencia del personaje que lo hizo famoso.

Jonathan Bennett sobre Aaron Samuels:
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El actor Jonathan Bennett, recordado por interpretar a Aaron Samuels en "Chicas Pesadas" (2004), habló sobre cómo imagina un eventual regreso al universo creado por Tina Fey, explicando porqué no querría que su personaje fuera retratado como gay en una posible secuela.

En conversación con el podcast "I've Never Said This Before", adelantado en exclusiva por Entertainment Weekly: "No cambiaría la narrativa de Aaron Samuels solo porque Jonathan Bennett es gay. Mantendría la historia tal como es", señaló el actor.

Bennett, quien compartió elenco con Lindsay Lohan y Rachel McAdams, comentó además que varios actores de la cinta original, incluidos Daniel Franzese y Rajiv Surendra, salieron del clóset años después del estreno, lo que considera "una coincidencia divertida".

A más de dos décadas del estreno, afirmó que casi todo el elenco estaría dispuesto a participar en una secuela: "El 99% del grupo quiere hacerlo, solo falta que Tina lo decida", aseguró.

Sobre una posible historia, el actor imaginó una versión multigeneracional donde los antiguos personajes son ahora adultos con hijas que asisten a la misma escuela. "Yo sería profesor, y las nuevas chicas serían las hijas de las chicas pesadas originales", propuso.

Finalmente, Bennett bromeó sobre su entusiasmo por revivir el fenómeno cultural: "Tina, escribe la película. No me estoy haciendo más joven, cariño", dijo finalmente.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada