¡Llamado a todos los golden retrievers! "Air Bud Returns" busca a su próxima estrella canina

La franquicia que conquistó a generaciones con un golden retriever jugando baloncesto regresa en 2026 con "Air Bud Returns", y sus productores lanzaron una convocatoria sin precedentes para encontrar al perro protagonista.

El anuncio lo hizo Robert Vince, creador de las 14 películas de la saga, a través de un video en YouTube, en una convocatoria a nivel nacional (EE.UU.). La producción busca tanto machos como hembras para interpretar a "Buddy", el perro que ayudará a Jacob, un niño de 12 años que descubre una vieja cinta VHS de Air Bud tras la muerte de su padre, iniciando un viaje de superación a través del deporte.

Según el medio Entertainment Weekly, el primer "Air Bud" (1997) fue protagonizado por el verdadero Buddy, un golden rescatado en 1989 que se convirtió en estrella tras aparecer en "America's Funniest Home Videos" y "Late Night with David Letterman".

Tras su muerte en 1998, sus nueve cachorros continuaron el legado en secuelas donde los perros jugaron fútbol, béisbol e incluso viajaron al espacio.

Los requisitos

Ser golden retriever de raza pura

Tener habilidades atléticas

Mostrar carisma ante las cámaras

"Idealmente, que ame el baloncesto como el Air Bud original", señaló el entrenador animal Mark Forbes. Los dueños de golden retrievers pueden postular a sus mascotas a través del canal oficial "Air Bud TV". La película, que combina nostalgia de los 90 y un mensaje emocional sobre la pérdida y la resiliencia, comenzará producción este año.