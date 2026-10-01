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Tópicos: Magazine | Cine | Hollywood

Mira Sorvino: "Empecé a hacer series porque estaba en la lista negra de Harvey Weinstein"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Estuve en la lista negra hasta 2018 y no hacía ninguna película importante, porque realmente me excluyeron por completo", reconoció la ganadora del Oscar.

Mira Sorvino:
 Lifetime Television

Sorvino también consideró las redes sociales "una bendición y una maldición, porque todos estamos enganchados al teléfono".

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La actriz estadounidense Mira Sorvino confesó este jueves que evitó "durante mucho tiempo" trabajar en series de televisión, pero tuvo que hacerlo para "alimentar a su familia" cuando el productor Harvey Weinstein la puso "en su lista negra" tras denunciar sus abusos sexuales.

"Estuve en la lista negra hasta 2018 y no hacía ninguna película importante, porque realmente me excluyeron por completo", afirmó la intérprete, que intervino en la sección One Play Series de la San Diego Comic-Con Málaga.

Durante una temporada pensó "que era simplemente el destino o mala suerte" y llegó a creer que "ser actriz" no era lo suyo, pero en ese momento debía alimentar a su familia y "seguir trabajando", empezó en la televisión y se dio cuenta "de que otros actores y actrices también empezaban a trabajar en series".

Sobre "Mighty Aphrodite", la película de Woody Allen con la que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto, afirmó que fue "una experiencia en aquel momento maravillosa", aunque tiene con esa cinta "una sensación un poco controvertida"

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Sorvino también lamentó que las películas de presupuesto medio hayan "desaparecido". (Foto: EFE)

"Es un poco difícil para mí gestionar esto. Creo que (Woody Allen) es un buen director, pero un mal hombre, que ha hecho cosas horribles", señaló en referencia a "toda la situación" del cineasta con Dylan Farrow, la hija adoptiva que le acusó públicamente de haberla sometido a abusos sexuales cuando era niña, aunque no se llegaron a presentar cargos formales en su contra.

Respecto a la evolución de Hollywood, lamentó que las películas de presupuesto medio hayan "desaparecido".

A su vez, consideró las redes sociales "una bendición y una maldición, porque todos estamos enganchados al teléfono": "Te conectan más con los fans y tienes el sentimiento de que a la gente le gusta tu trabajo y le interesa saber un poco lo que haces".

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