Mira Sorvino: "Empecé a hacer series porque estaba en la lista negra de Harvey Weinstein"

La actriz estadounidense Mira Sorvino confesó este jueves que evitó "durante mucho tiempo" trabajar en series de televisión, pero tuvo que hacerlo para "alimentar a su familia" cuando el productor Harvey Weinstein la puso "en su lista negra" tras denunciar sus abusos sexuales.

"Estuve en la lista negra hasta 2018 y no hacía ninguna película importante, porque realmente me excluyeron por completo", afirmó la intérprete, que intervino en la sección One Play Series de la San Diego Comic-Con Málaga.

Durante una temporada pensó "que era simplemente el destino o mala suerte" y llegó a creer que "ser actriz" no era lo suyo, pero en ese momento debía alimentar a su familia y "seguir trabajando", empezó en la televisión y se dio cuenta "de que otros actores y actrices también empezaban a trabajar en series".

Sobre "Mighty Aphrodite", la película de Woody Allen con la que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto, afirmó que fue "una experiencia en aquel momento maravillosa", aunque tiene con esa cinta "una sensación un poco controvertida".

Sorvino también lamentó que las películas de presupuesto medio hayan "desaparecido". (Foto: EFE)

"Es un poco difícil para mí gestionar esto. Creo que (Woody Allen) es un buen director, pero un mal hombre, que ha hecho cosas horribles", señaló en referencia a "toda la situación" del cineasta con Dylan Farrow, la hija adoptiva que le acusó públicamente de haberla sometido a abusos sexuales cuando era niña, aunque no se llegaron a presentar cargos formales en su contra.

Respecto a la evolución de Hollywood, lamentó que las películas de presupuesto medio hayan "desaparecido".

A su vez, consideró las redes sociales "una bendición y una maldición, porque todos estamos enganchados al teléfono": "Te conectan más con los fans y tienes el sentimiento de que a la gente le gusta tu trabajo y le interesa saber un poco lo que haces".