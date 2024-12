"Wicked: For Good", la segunda parte de "Wicked", se estrenará en noviembre de 2025

La segunda entrega del musical de fantasía 'Wicked', protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, llevará por título 'Wicked: For Good' y se estrenará en noviembre de 2025, informó este lunes Universal Pictures en X.

El estudio cinematográfico rebautiza la segunda parte de la secuela de Mago de Oz, que en un principio iba a llevar por nombre 'Wicked: Part Two'.

You will be changed. Wicked: For Good, only in theaters November 21, 2025.💚🩷 pic.twitter.com/vBhTwNTVNa